انتظام الدراسة اليوم بجميع المحافظات.. وتوزيع التابلت على طلاب أولى ثانوى

كتب محمود طه حسين

تنتظم الدراسة اليوم الأحد، فى الفصل الدراسى الثانى، بجميع المدارس على مستوى الجمهورية سواء المنشآت الحكومية أو الخاصة، حيث تستقبل المدارس قرابة 22 مليون طالب وطالبة ينتظمون اليوم الأحد فى ما يقرب من 55 ألف مدرسة.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن هناك ضوابط تم إلزام المدارس بها لتحقيق الانضباط المنشود من العام الدراسى، لافتة إلى أن المدارس سوف تلتزم بخطة توزيع المناهج الدراسية وفقا لما ورد بالخريطة الزمنية، وإعداد الجدول المدرسى وتوزيع الأدوار على أعضاء هيئة التدريس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى فيما يخص الطلاب المخالفين للزى المدرسى وعدم اتخاذ إجراءات أخرى ضدهم، وعدم إشراك معلمات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى أى امتحانات.

وأوضحت الوزارة، أن المدارس ملتزمة بالإجراءات المتبعة فى توزيع التابلت والفئات المستهدفة، مع الالتزام بتحية العلم وترديد النشيد الوطنى أثناء طابور الصباح والتأكيد على غرس قيم الولاء والانتماء للوطن، والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك، وتسجيل طلاب الثانوى العام إلكترونيا، وحظر استخدام العقاب البدنى للطلاب، مع تأمين المنشآت لتوفير المناخ الآمن للطلاب، وحظر تحصيل أى مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أى مسمى ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقى، أن الوزارة تبدأ فى توزيع التابلت على الطلاب اليوم الأحد فى عدة محافظات.