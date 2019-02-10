اليوم.. سماع المرافعة فى إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"ثأر أوسيم"

كتب إيهاب المهندس

تستمع الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقد فى معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسين قنديل، للمرافعة فى إعادة محاكمة 7 متهما بقضية "ثأر أوسيم".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية حسام عبد الرسول.

وكانت محكمة النقض ألغت حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، والمتضمن الإعدام شنقا لـ12 متهماً، فى قضية ثأر أوسيم، على خلفية تورطهم فى قتل "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل اثنين آخرين بينهما طفل.

وتشمل قائمة المتهمين الذين ألغت محكمة النقض الحكم بإعدامهم كلا من زغلول س ومحسن و وماجد ح وعماد ج وجعفر ح وماضى ش ومجدى ش (محبوسين)، وغيابيا لكل من عبد الحليم ح وسعد ز وسالم ح وهشام إ، وفتحى ح.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية.

وأسفر التجمهر عن مقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بين عالتهم وعائلته، كما شرعوا فى قتل اثنين آخرين بينهما طفل.