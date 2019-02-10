اليوم.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بأسوان لتفقد عدد من المشروعات

كتبت هند مختار

يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، محافظة أسوان يرافقه عدد من الوزراء لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والصحية وجولة على عدد من المدارس بالمحافظة.

وتنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربى والإفريقى فى مدينة أسوان فى الفترة من (18-20 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتى الملتقى تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم الذى عقد فى نسخته الثانية فى نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ التى نصت على إقامة ملتقى للشباب العربى والإفريقى بمدينة أسوان.

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التى تهم الشباب العربى والإفريقى، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.