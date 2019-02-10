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النيابة تطلب التحريات وتستعلم عن حالة طالبين أصيبا فى سقوط سور عقار بالحوامدية

الأحد، 10 فبراير 2019 03:55 م
النيابة تطلب التحريات وتستعلم عن حالة طالبين أصيبا فى سقوط سور عقار بالحوامدية محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات المباحث حول سقوط أجزاء من سور برج سكنى مجاور لمدرسة بمنطقة الحوامدية، مما أسفر عن إصابة طالبين، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
 
 
وتحقق النيابة العامة مع عامل بناء والمقاول المسؤولين عن أعمال البناء بالبرج السكنى الذي شهد سقوط جزء من سوره على فناء المدرسة مما أسفر عن إصابة الطالبين.
 
 
واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين، وهم كل من  "محمد أيمن محمد" ، و" زياد عباس شعبان" وطلبت تقرير طبى وافً عن حالتهما.
 
 
وكشفت التحقيقات أنه أثناء مباشرة عامل لأعمال بناء في الطابق الثامن لبرج سكنى مخالف بمنطقة الحوامدية، سقطت أجزاء من الجانب المطل على فناء مدرسة، ما أسفر عن إصابة الطالبين.
 
 

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