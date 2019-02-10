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النيابة تصرح بدفن عروسة لقيت مصرعها صعقًا بعد 48 ساعة من زفافها بالشرقية

الأحد، 10 فبراير 2019 02:15 م
النيابة تصرح بدفن عروسة لقيت مصرعها صعقًا بعد 48 ساعة من زفافها بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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قررت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، التصريح بدفن ربة منزل، لقيت مصرعها بصعق كهربائي تعرضت له بسبب ماس كهربائي بالسخان، بعد يومين فقط من زواجها يوم الخميس الماضي بقرية "العزيزية" التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.
 
كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة "مروة ابراهيم محمود الكاشف" داخل حمام منزلها بقرية "العزيزية" التابعة لدائرة مركز منيا القمح.
 
وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفية عروسة جديدة، حيث كان زفافها يوم الخميس الماضي، فيما لقيت مصرعها متأثرةً بماس كهربائي حال تشغيل السخان، ما تسبب في وفاتها في الحال، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس نيابة منيا القمح، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
 
 

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