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النيابة تصرح بدفن ربة منزل وتستعلم عن حالة المصابين فى حادث تصادم بالصف

الأحد، 10 فبراير 2019 12:24 م
النيابة تصرح بدفن ربة منزل وتستعلم عن حالة المصابين فى حادث تصادم بالصف حادث تصادم-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة ربة منزل، لقت مصرعها فى حادث تصادم بالصف، واستعلمت عن الحالة الصحية، لاثنين ىخرين أصيبوا فى الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.
 
 
 
وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارتين المتسببتين فى الحادث، وعرضهم على مهندس فنى لفحصهما، وكتابة تقرير وافً عنهما، وفتحت تحقيق مع قائدى السيارات.
 
كانت سيدة لقت مصرعها وأصيب 2 آخرين، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنطقة الصف، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المتوفية والمصابين إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الصف بوقوع حادث مرورى، عقب حادث تصادم سيارتين، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 

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