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المشدد 10سنوات لمستخلصين جمارك بميناء الإسكندرية لتزويرهما محررات رسمية

الأحد، 10 فبراير 2019 02:35 م
المشدد 10سنوات لمستخلصين جمارك بميناء الإسكندرية لتزويرهما محررات رسمية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد العظيم صادق، والمستشار وديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر بالسجن المشدد 15 لـ 2 أصحاب شركات استيراد والسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين يعملون مستخلصى جمارك، لاتهامهم بالتزوير فى محررات رسمية لاستيراد مستلزمات ودعامات طبية، فى القضية رقم 2316 لسنة 2017 جنايات ميناء الإسكندرية والمقيدة كلى برقم 3817 غرب.

 

وتعود الواقعة عندما تلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الرقابة الإدارية يفيد بقيام 5 متهمين بتزوير رسائل طبية داخل ميناء الإسكندرية.

 

وكشفت تحريات ضباط الرقابة الإدارية قيام كل من المدعو "ع.ع.أ" صاحب شركة استيراد وتصدير أجهزة طبية، و"ع.ح.م" صاحب شركة التخليص الجمركى، و"ال.م.ع"، و"إ.ص.إ" و"ح.ع.ال" مستخلصين، بتزوير شهادات الموافقة الطبية للإفراج عن عدد 8 رسائل أجهزة ومستلزمات طبية مستوردة من الخارج واصطناع شهادات الموافقات الطبية أرقام 602 لسنة 2015 و1833 لسنة 2016 وقدموا بيانات مزورة منسوبة لوزارة الصحة وختم شعار الجمهورية مقلدا، لإتمام إجراءات الإفراج عن الرسائل.

 

وألقى القبض عليهم وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق على المتهمين.


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