"المرور" تنتهى من إصلاح فواصل الطريق الدائرى من المريوطية للمنيب

كتب عبد الرحمن سيد

انتهت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، من أعمال إصلاحات للطريق الدائرى فى الاتجاهين بمنطقة محور المريوطية حتى المنيب والعكس، وسط انتشار الخدمات المرورية .

وكانت إدارة المرور أغلقت الدائرى بشكل جزئى بسبب القيام بمجموعة من اﻷعمال ﻹصلاح الفواصل العرضية والطولية بالطريق الدائرى فى المنطقة، من مطلع المريوطية حتى المنيب فى الاتجاهين.

ويبلغ عرض الطريق بمنطقة الأعمال 3 حارات مرورية بكل اتجاه سيتم استقطاع حارة مرورية فقط للقيام بالأعمال وترك باقى عرض الطريق لتسيير الحركة المرورية، وبعد الانتهاء يتم البدء فى الاتجاه الآخر.

وعينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات، وقامت الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من (إضاءة - طواحين ضوئية - علامات إرشادية وتحذيرية - مخاريط - فواصل حركة.