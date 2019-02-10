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المديريات التعليمية تواصل استلام التابلت من مخازن الوزارة

الأحد، 10 فبراير 2019 11:18 ص
المديريات التعليمية تواصل استلام التابلت من مخازن الوزارة الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم
كتب محمود طه حسين
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واصلت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، استلام طلبيات أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى من مخازن الوزارة حيث تسلمت مديرية الشرقية اليوم وبعض المديريات الأخرى وسط تأمين كامل من الشرطة.

 

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن غالبية المديريات التعليمية تسلمت التابلت، وسيتم تسليم الطلاب للتابلت بدأ من غدا ويستمر خلال الأيام المقبلة.

 

وأشارت المصادر إلى أن عدد قليل من المديريات لم يتسلم التابلت وسيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة بشكل متواصل للانتهاء من تسليمها للطلاب، مؤكدة أن هناك تعديلات فى الإقرار الخاص باستلام التابلت والذى تداوله أولياء الأمور على صفحات فيس بوك.


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