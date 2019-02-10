المالية: تنافس 3 تحالفات عالمية لإنشاء ميناء جاف لخدمة منطقة أكتوبر الصناعية

كتب - أحمد يعقوب

أعلنت وزارة المالية، عن تنافس 3 تحالفات لشركات عالمية من ألمانيا وسنغافورة والهند والإمارات ومصر، للفوز بعقد إنشاء ميناء جاف لخدمة المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والمتوقع أن تصل استثماراته لأكثر من 100 مليون دولار.

وقالت وزارة المالية، أن الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التابعة للوزارة تلقت طلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات لمشروع الميناء الجاف من 3 تحالفات تشمل، تحالف بقيادة شركة كونكور (الهندية) ويضم مجموعة حسن علام وشركة بى أس أيه (PSA) (سنغافورة، وتحالف تقوده شركة موانئ دبى العالمية بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وتحالف تقوده مجموعة السويدى للإلكترونيات ويضم شركتى شنكر مصر (المانيا) وثرى ايه إنترناشيونال.

وأوضحت وزارة المالية، أن الوحدة المركزية للمشاركة انتهت من جميع إجراءات طرح مشروع الميناء الجاف التابع لهيئة الموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل حيث سيقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P ، كما أن التحالفات الثلاثة مؤهلة بالفعل للمشاركة فى المشروع الذى سيقام على مساحة 100 فدان بمدينة 6 أكتوبر كميناء للتخليص الجمركى للحاويات المتداولة عبر مينائى الإسكندرية والدخيلة، وهو ما يسهم فى التخفيف من تكدس الحاويات فى مينائى الإسكندرية والدخيلة بالإضافة إلى خدمة المنطقة الصناعية بالمدينة كما سيعمل الميناء الجديد على إيجاد الكثير من فرص العمل الجديدة بالميناء الجاف والمركز اللوجستى المزمع إنشاؤه لخدمته.

وأشارت وزارة المالية، إلى أن مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل هذا المشروع تصل الى 30 عاما بنهايتها ستؤول ملكية المشروع إلى الدولة، ومن المتوقع أن يتم تقديم العطاءات الفنية والمالية خلال شهر مايو المقبل، ومن ثم التقييم والترسية والإعلان عن صاحب العطاء الفائز.

وأكد البيان، أن مشروع الميناء الجاف يأتى ضمن جهود وزارة النقل لتطوير منظومات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية، والتى تخدم حركة انتقال الأشخاص والبضائع، باعتبار أن شبكة النقل تعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادى.