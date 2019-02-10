تمكنت القوات الخاصة التابعة للجيش الأفغاني من إنقاذ سبعة مدنيين (احتجزتهم عناصر مسلحة من حركة طالبان ) وقد نفذت القوات وذلك خلال عملية نفذتها هذه القوات في إقليم هلمند جنوب أفغانستان.
وذكرت القوات الخاصة - في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - أنها اقتحمت سجنا تابعا لحركة طالبان في حي واشير بإقليم هلمند ، مما أسفر عن مقتل مسلح من طالبان وإنقاذ سبعة مواطنين كان قد تم احتجازهم في السجن، وأضاف البيان أن القوات الأفغانية دمرت السجن بالإضافة إلى مركبة تابعة لطالبان خلال العملية.
من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية - ومن بينها طالبان - على هذه الأنباء حتى الآن.
ويأتي ذلك بعد أن تمكنت القوات الأفغانية من إنقاذ خمسة مواطنين آخرين خلال عملية مماثلة قامت بها في إقليم قندوز الأفغاني منذ يومين.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة