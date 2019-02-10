وذكرت القوات الخاصة - في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - أنها اقتحمت سجنا تابعا لحركة طالبان في حي واشير بإقليم هلمند ، مما أسفر عن مقتل مسلح من طالبان وإنقاذ سبعة مواطنين كان قد تم احتجازهم في السجن، وأضاف البيان أن القوات الأفغانية دمرت السجن بالإضافة إلى مركبة تابعة لطالبان خلال العملية.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية - ومن بينها طالبان - على هذه الأنباء حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد أن تمكنت القوات الأفغانية من إنقاذ خمسة مواطنين آخرين خلال عملية مماثلة قامت بها في إقليم قندوز الأفغاني منذ يومين.