"الغرف السياحية": منظومتا الحج والعمرة ستصبح مميكنة بنهاية 2019

كتبت آمال رسلان

قال ناصر تركى، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن منظومة الحج والعمرة فى مصر ستصبح مميكنة بنهاية العام الحالى 2019، مما سيمكن مصر من اللحاق بالمسار الإلكترونى الذى وضعته المملكة العربية السعودية لتنظيم الحج والعمرة، وبدأ تنفيذه لبعض دول شرق أسيا الموسم الماضى.



وأوضح ناصر لـ"اليوم السابع" أنه جار العمل حاليا للانتهاء من ميكنة المنظومة بالكامل، بهدف مواكبة التطور التكنولوجى الذى شهدته الإجراءات فى المملكة العربية السعودية، كما يربط وزارة السياحة مع غرفة الشركات السياحية.



وأشار إلى أن هذا الأمر سيؤدى إلى سهولة ويسر فى عمل الشركات لإتمام إجراءات الحجز والتعاملات المالية وغيرها، كذلك ستمكن المنظومة المواطن من التأكد من حجوزاته ومكان إقامته إلكترونيا وقبل المغادرة.



ولفت ناصر إلى أن الميكنة ستكون الطريق للحاق بالمسار الإلكترونى الذى بدأت المملكة فى تطبيقة والذى يمكن الحاج والمعتمر من الانتهاء من كل الإجراءات فى بلاده وقبل الوصول للأراضى المقدسة، الأمر الذى يوفر على الحاج مشقة الاجراءات الروتينية فى المطارات والتسكين.



ونوه إلى أن التطوير القادم فى نظام الحج والاتجاه إلى الميكنة والعمل الإلكترونى سيساعد فى القضاء على ظاهرة السماسرة، حيث ستصبح كل خطوات التقديم وإنهاء الإجراءات إلكترونيًا.



واجتمعت الأسبوع الماضى اللجنة العليا للعمرة والحج السياحى بوزارة السياحة برئاسة مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة، وبحضور المستشار حمدى أبو زيد المستشار القانونى للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.



وقامت اللجنة باستعراض آخر المستجدات فيما يخص الربط إلكترونيًا مع البنوك الوطنية للتعاملات المالية للعمرة والحج.