"العربية للتصنيع" توقع بروتوكول تعاون مع محافظة مطروح فى المشروعات الهندسية

كتب زكى القاضى

وقع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول للتعاون مع محافظة مطروح، وذلك فى إطار التعاون البناء بين أجهزة الدولة فى شتى المجالات ، حيث أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية الدور التنموى للهيئة ومشاركتها فى المشروعات القومية بالدولة، مشيرا إلي تلبية كافة مستلزمات الوزارات والمحافظات والهيئات بأحدث المنتجات بأسعار مناسبة وسرعة التنفيذ من خلال تعميق التصنيع المحلى وفقا لمعاييرالجودة العالمية .

وأشار"التراس" إلى أن التعاون قائم ومُستمر مع محافظة مرسي مطروح في مجالات مُتعددة مثل محطات تنقية وتحلية المياه ومعدات حماية البيئة، إستغلالا للإمكانيات المتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية.

من جانبه أوضح اللواء مجدي الغرابلى محافظ مرسي مطروح أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود وإستثمار كافة إمكانيات مُؤسستنا الوطنية وفي مُقدمتها الهيئة العربية للتصنيع ,حيث تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة.

وعقب توقيع البروتوكول أشاد "التراس "بروح الفريق الواحد الذي يتميز به التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومُحافظة مرسي مطروح وغيرها من المُحافظات لتلبية كافة متطلبات التنمية، مؤكدا علي خدمة ما بعد البيع والتي تُمثل مسئولية مُستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.

وأعرب "الغرابلى " عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدي قلاع الصناعة الوطنية والتي نتعاون معها في تلبية مُتطلبات العديد من المشروعات بالمُحافظة، مشيرا إلي أنه تم بحث مُشاركة الهيئة في دعم المُحافظة بالأنظمة الذكية لتوفير المياه في إطار خُطة الدولة لترشيد إستهلاك المياه.

يذكر أن البروتوكول يتضمن مجالات للتعاون، حيث تقوم الهيئة العربية للتصنيع بتدبير كافة احتياجات محافظة مرسي مطروح فى المشروعات الهندسية وتوريد آلات ومعدات رفع المخلفات وتجهيز الملاعب الرياضية وأنظمة الطاقة المتجددة والنظم المُوفرة للطاقة ومحارق النفايات الطبية والإلكترونيات والأثاث ومعدات أنظمة إطفاء الحريق وكاميرات المُراقبة والعديد من مجالات التنمية الشاملة.