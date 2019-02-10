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"الطيران المدنى" تستقبل وفدا سعوديا لتبادل خبرات كفاءة الطاقة

الأحد، 10 فبراير 2019 12:06 م
"الطيران المدنى" تستقبل وفدا سعوديا لتبادل خبرات كفاءة الطاقة مطار القاهرة - ارشيفية
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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استقبلت وزارة الطيران المدنى، وفدا رفيع المستوى من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز كفاءة الطاقة، حيث قام الوفد بجولة تفقديه داخل مطار القاهرة الجوى، للتعرف على أهم المستجدات والإنجازات التى تمت خلال الفترة الماضية فى هذا الشأن. 


واستعرض المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، إمكانيات المطار وتنفيذ مشروع إحلال نظم الاضاءة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة باستخدام تكنولوجيا الليد فى كل من وزارة الطيران المدنى ومبنى ركاب رقم  ١ وصالة السفر بمبنى ركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولى ، ومحور طريق السويس، وذلك بدعم من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنماءى UNDP، والذى نتج عنه تحقيق وفرا سنويا بلغ ٤،٦٩ مليون ك.و. س.


من جانبه، أثنى الوفد السعودي على نتائج تلك المشروعات والخبرات المتميزة فى التنفيذ، وبحث مدى إمكانية الاستفادة منها من خلال التعاون المشترك تحت مظلة اللجنة المصرية السعودية فى مجال كفاءة الطاقة وخدمة المشتركين.

حضر اللقاء الدكتورة ماجدة شعيب وكيل وزارة الطيران المدني للجودة والبيئة ممثلاً عن وزارة الطيران المدنى، والدكتورة  نادية حلمى رئيس قطاع التنمية الإدارية بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ولفيف من مستشارى وقيادات شركة ميناء القاهرة الجوى.

 


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