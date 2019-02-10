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السيطرة على حريق شب داخل ترام بمحطة الهدايا فى الإسكندرية

الأحد، 10 فبراير 2019 01:36 م
السيطرة على حريق شب داخل ترام بمحطة الهدايا فى الإسكندرية ترام مشتعل - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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سيطرت قوات الحماية المدنية فى محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، على حريق اندلع داخل ترام بمحطة الهدايا بزيزنيا شرق المحافظة، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر مادية

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً يفيد بنشوب حريق بترام بمحطة الهدايا بزيزنيا شرق المحافظة، على الفور انتقل قوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من المعاينة أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائى، ولم يسفر عن أى خسائر فى الترام، وسرعان ما عادت حركة الترام إلى وضعها الطبيعى.

 

 


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