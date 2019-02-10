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السيطرة على حريق بفناء مديرية رى الفيوم دون إصابات

الأحد، 10 فبراير 2019 01:51 م
السيطرة على حريق بفناء مديرية رى الفيوم دون إصابات حريق - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بفناء مديرية الرى بالفيوم، دون حدوث إصابات أو وفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

 

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل فناء مديرية الرى، دون حدوث إصابات أو وفيات.

 

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وسيطرت عليه، وتبين نشوب الحريق ببعض مخلفات القمامة الملقاه وامتداد النيران لنخلة داخل الفناء، وبسؤال "تامر.م" (43 سنة - مسئول الأمن)، أكد أن الحريق نشب نتيجة إلقاء أحد العاملين لعقب سيجارة مشتعل عن دون قصد ولم يتهم أحد بالتسبب فى حدوث الواقعة.

 

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1013 لسنة 2019م إدارى قسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 

 


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