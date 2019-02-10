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السيطرة على حريق بــ4 أفدنة بمزرعة الصرف الصحى بالكولا سوهاج

الأحد، 10 فبراير 2019 07:09 ص
السيطرة على حريق بــ4 أفدنة بمزرعة الصرف الصحى بالكولا سوهاج قوات الحماية المدنية - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصرى وكيل الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بمزرعة الصرف الصحى بناحية قرية الكولا دائرة مركز أخميم شرقى سوهاج مما نتج عنه حدوث حريق بمساحة 4 أفدنه من إجمالى 4000 فدان هى مساحة المزرعة.

كان اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بنشوب حريق بمزرعة خاصة بالصرف الصحى بناحية الكولا دائرة المركز دون حدوث خسائر بالأرواح.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحريق اللواء نائب المدير واللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، وقادها المقدم طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، والرائد إبراهيم صقر معاون المباحث، نشوب الحريق بأشجار الكافور بالمزرعة وتم السيطرة علي الحريق وإخماده والتبريد " دون حدوث إصابات "، وبسؤال "نصر الدين م ع" 43 سنة مدير المزرعة قرر بحدوث حريق بمساحة 4 أفدنه تقريبا من إجمالى مساحة المزرعة 4000 فدان ورجح سبب الحريق لقيام أحد الماره إلقاء عقب سيجارة ونفى الشبهة الجنائية وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة.

 

 


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