السيسي يستعرض التهديدات الإرهابية فى جلسة مغلقة للقادة الأفارقة

تناولت جلسة قمة الاتحاد الأفريقى المسائية المغلقة للقادة الأفارقة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقرير حالة السلم والأمن فى القارة، واستعراض الموقف بالنسبة لعدد من الأزمات فى أفريقيا، وكذا جهود تطوير هيكل السلم والأمن الأفريقى، لا سيما فى ضوء الانفراجة التى شهدتها الفترة الماضية فى عدد من الملفات، كالقرن الأفريقى والكونغو الديمقراطية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم عرض مستجدات تطبيق مبادرة إسكات البنادق فى أفريقيا بحلول عام 2020، والتى تستند إلى رؤية طموحة لتحقيق التنمية كأساس للتحرك على طريق تحقيق الاستقرار وإنهاء النزاعات فى القارة.

وأشار الرئيس إلى التهديدات الإرهابية التى تفاقمت فى العديد من أركان أفريقيا، مستعرضاً فى هذا الصدد تجربة مصر فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكداً أن تماسك المؤسسات الوطنية فى الدول الأفريقية وتعزيز التعاون الأمنى فيما بينها سيؤدى دون شك إلى دحر كافة الكيانات الإرهابية المتوطنة بالقارة.