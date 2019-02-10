السيسي وقادة أفريقيا يلتقطون صورة تذكارية عقب انتهاء الجلسة المغلقة

استهلت فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقى، بالجلسة المغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقشت الجلسة، اعتماد جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى استعراض تقرير عن الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقى، حيث قدم رئيس الاتحاد الذى تنتهى مدة ولايته بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا لمحة عامة عن الإصلاح.

وقدم موسى فكي محمد رئيس المفوضية الأفريقية عرضا حول تنفيذ الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، كما تناولت الجلسة تقريرا عن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية قدمها محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر وقائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وشهدت الجلسة انتخاب هيئة مكتب مؤتمر الاتحاد الأفريقي لسنة 2019 وانتخاب رئيس الاتحاد الأفريقي لسنة 2020.

وعقب الجلسة المغلقة، سيلتقط رؤساء الدول والحكومات بحضور الرئيس السيسي صورة تذكارية، ثم يدشنون النصب التذكارى للإمبراطور هيلي سيلاسي.