video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 10:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي وقادة أفريقيا يلتقطون صورة تذكارية عقب انتهاء الجلسة المغلقة

الأحد، 10 فبراير 2019 09:48 ص
السيسي وقادة أفريقيا يلتقطون صورة تذكارية عقب انتهاء الجلسة المغلقة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أديس أبابا
أديس أبابا - محمد الجالى
إضافة تعليق
الجالي
استهلت فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقى، بالجلسة المغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وناقشت الجلسة، اعتماد جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى استعراض تقرير عن الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقى، حيث قدم رئيس الاتحاد الذى تنتهى مدة ولايته بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا لمحة عامة عن الإصلاح.
 
وقدم موسى فكي محمد رئيس المفوضية الأفريقية عرضا حول تنفيذ الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، كما تناولت الجلسة تقريرا عن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية قدمها محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر وقائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
 
وشهدت الجلسة انتخاب هيئة مكتب مؤتمر الاتحاد الأفريقي لسنة 2019 وانتخاب رئيس الاتحاد الأفريقي لسنة 2020.
 
وعقب الجلسة المغلقة، سيلتقط رؤساء الدول والحكومات بحضور الرئيس السيسي صورة تذكارية،  ثم يدشنون النصب التذكارى للإمبراطور هيلي سيلاسي.
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسى يصل إلى مقر الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا

"عام أفريقيا" يبدأ اليوم..السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى فى قمة تاريخية بـ"أديس أبابا".. قمة ثلاثية بين زعماء مصر وإثيوبيا والسودان لبحث المشروعات المشتركة وتطورات ملف المياه

السيسى

اخبار عاجلة

اخبار مصر

افريقيا

الاتحاد الافريقى




لا تفوتك
شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة