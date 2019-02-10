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السيسي: تحية تقدير وإعزاز للمرأة الأفريقية لتحملها ويلات الحروب بالصبر

الأحد، 10 فبراير 2019 02:35 م
السيسي: تحية تقدير وإعزاز للمرأة الأفريقية لتحملها ويلات الحروب بالصبر الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه ينبغى تكثيف التعاون العلمى بين الدول الإفريقية للاستفادة من قدرات القارة الطبيعية فى تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة بما يسهم فى تخفيف الآثار البيئية فى ظاهرة تغير المناخ التى نشهدها وتتأثر بها حياة شعوبنا.

وأضاف الرئيس السيسى، بقمة الاتحاد الإفريقى الـ32 المنعقدة حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنه إذ تلتزم إفريقيا بالعمل على حماية كوكبنا وفقا لاتفاق باريس للمناخ، فإنها تدعو دول العالم المتقدم إلى الالتزام بتعهداتها لاسيما وأن هذه الدول هى الأكثر تأثيرا على مناخ الأرض، والأكثر استفادة من مواردها.

وأوضح الرئيس، أن إفريقيا استطاعت تحقيق العديد من المكاسب، من خلال تبنيها مواقف مشتركة وموحدة بالمناقشات والمفاوضات الدولية متعددة الأطراف، الأمر الذى يحث على ترسيخ التوافق الإفريقى للدفاع عن المصالح الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بحق الدول الأصيل فى امتلاكها لبرامج التنمية، وحق إفريقيا التاريخى فى تمثيل عادل بمجلس الأمن الدولى.

وتابع السيسي، أنه يوما تلو الآخر تستعيد المرأة الإفريقية العظيمة دورها المحورى فى المساهمة فى قيادة القارة، وإليها تحية تقدير وإعزاز لما تحملته وما زالت من التصدى لويلات الحروب بالصبر.


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