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السلع الفاسدة تحت المجهر وشرطة التموين تضبط 3 أطنان منها فى المحافظات

الأحد، 10 فبراير 2019 07:00 ص
السلع الفاسدة تحت المجهر وشرطة التموين تضبط 3 أطنان منها فى المحافظات سلع - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت شرطة التموين حملاتها على الأسواق لملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، ونجحت فى ضبط 3 أطنان سلع غذائية فى أماكن متفرقة مجهولة المصدر قبل طرحها للمواطنين للبيع.

 يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار عدة أشهر، فى ضبط 744 ألفًا و243 قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذًا لسياسة الدولة، والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى، ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.

 

 

 


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