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السجن المشدد 6 سنوات لطالب متهم بالاتجار فى الهيروين بعين شمس

الأحد، 10 فبراير 2019 05:27 م
السجن المشدد 6 سنوات لطالب متهم بالاتجار فى الهيروين بعين شمس هيروين - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم معتز عبد القادر بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين وحيازة سلاح نارى بعين شمس.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب وغضوية محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

 

وأسندت النيابة للمتهم " معتز عبد القادر"، طالب، تهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وحيازة سلاح نارى غير "مششخن" بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


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