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"الزراعة" تحصن 750 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال 7 أيام

الأحد، 10 فبراير 2019 05:00 ص
"الزراعة" تحصن 750 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال 7 أيام تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية - أرشيفية
كتب عز النوبى
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كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن اجمالى ماتم  تحصينه مع بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بلغ 750 ألف رأس  ماشية، سواء أبقار  أو جاموس  منذ بدء الحملة 2 من الشهر الجارى حتى 9 من الشهر الجارى، وهو الأسبوع الأول من بدء الحملة التى تواصل عملها بجميع المحافظات حتى 15 من الشهر المقبل.
 
وقال الدكتور محمود عبد الحكيم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، يقدمان كل الدعم من أجل نجاح الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، مؤكدا أيضا أن جميع قيادات وزارة الزراعة تقدر الدور الهام الذي يقوم به الأطباء البيطريين للحفاظ على الثروة الحيوانية المصرية 
 
 
وناشدت  الدكتور منى محرز  نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، جميع المربين بالتعاون مع حملات التحصين للحفاظ  ثروتهم  الحيوانية،  مؤكدة أن هناك عقوبات رادعة للمربيين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل لمواجهة الأمراض الوبائية، مشيرة إلى أنه تم  تخصيص خط الساخن برقم  19561 لاستقبال شكاوى المربين.
 
كانت وزارة الزراعة بدات أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والودى المتصدع 2 من الشهر الجارى، ورفعت  الأجهزة الفنية  بوزارة الزراعة، ممثلة فى  الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، و27 مديرية للطب البيطرى بمحافظات الجمهورية حالة الاستنفار  القصوى ، لمواجهة المرض والعترة الجديدة "سات2 " للحمى القلاعية  وهى أحد المعزولات التى تم اكتشافها حفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.
 
 

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