الرقابة التموينية بالشرقية تضبط مصنعا للخل يستخدم مواد مجهولة المصدر

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت الرقابة التموينية بالشرقية، مصنع لإنتاج وتصنيع الخل يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص ولحيازته واستخدامه مركزات مجهولة المصدر تدخل فى تصنيع الخل والتى لها أثر بالغ على صحة المواطنين .

وقال جمال زيدان مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية، إنه شن حملة بعضوية محمد البدوى، تحت إشراف فايزة عبد الرحمن وكيل الوزارة، لتفتيش على المصانع التى فى تصنيع السلع الغذائية فقد تمكنت مصنع لإنتاج وتصنيع الخل يعمل بدون تراخيص ولحيازته واستخدامه مركزات مجهوله المصدر، يضع علامات تجارية دون موافقة جهات الاختصاص بناحية مركز ديرب نجم حيث تم التحفظ على عدد 900 عبوة خل جاهز ومعد لطرحه فى الأسواق لبيعه للمواطنين سعة العبوة الواحدة لتر، وتم تحرير المحضر رقم 140 لسنه 2019 جنح أمن دولة طوارئ ضد صاحب المصنع لعرضه على النيابة العامة وجميع المضبوطات متحفظ عليها على ذمة القضية .