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الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجنوب إفريقى على رئاسة الاتحاد 2020

الأحد، 10 فبراير 2019 01:56 م
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجنوب إفريقى على رئاسة الاتحاد 2020 السيسى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن خالص التهانى لرئيس دولة جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، لاختياره لتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى عام 2020.

 

ورحب الرئيس السيسى، خلال كلمته بالقمة الإفريقية الـ32 المنعقدة حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالقادة الأفارقة الذين يترأسون وفود بلادهم للمرة الأولى باجتماعات قمة الاتحاد الأفريقى، مهنئا إياهم بثقة شعوبهم ومتمنيا لهم خالص التوفيق والسداد فى مهامهم، ومتطلعا للتعاون معهم لتعزيز العمل الإفريقي المشترك.

 

وتابع الرئيس: أتوجه بالشكر أصحاب الجلالة والفخامة والمعالى على الشرف الرفيع والثقة الغالية التى أوليتموها إلى مصر لقيادة دفة الاتحاد الأفريقى خلال عام 2019، الذى يمثل قمة العمل الإفريقى المشترك والذى تجلى فى أبهى صوره فى ثورات التحرر الوطنى فى إفريقيا منذ خمسينيات القرن الماضى حين عكفت مصر على تصدير الكفاح السياسى ضد الاستعمار كمحور مهم فى سياستها الخارجية آنذاك.


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