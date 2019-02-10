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الرئيس السيسي يرفع أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقى الـ32

الأحد، 10 فبراير 2019 02:59 م
الرئيس السيسي يرفع أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقى الـ32 الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى- إبراهيم حسان
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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقى الـ32 حاليا المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 

وأعطى الرئيس السيسى فى ختام الجلسة، كلمته لسكرتير عام الاتحاد الإفريقى، ليخبر القادة والزعماء بموعد انعقاد القمة فى الجلسة المغلقة مساء اليوم، والذى بدوره أكد، أن الفترة الصباحية أخذت من الوقت أكثر مما كان مفروضا، ولهذا السبب هناك اقتراح بالرجوع إلى الفترة المسائية بعد ساعتين، وبعدها أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى رفع الجلسة.


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نص كلمة السيسى خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي

الرئيس السيسي يعلن بدء أعمال قمة الاتحاد الأفريقى الـ 32

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