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الرئيس الأفغانى يعرض على طالبان فتح مكتب لها فى كابول أو فى أقاليم أخرى

الأحد، 10 فبراير 2019 07:16 م
الرئيس الأفغانى يعرض على طالبان فتح مكتب لها فى كابول أو فى أقاليم أخرى الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني
أ ش أ
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عرض الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني، اليوم الأحد، على حركة طالبان فتح مكتب لها في العاصمة أو في أقاليم أخرى وتأمينه مع استمرار المباحثات بوساطات دولية للتوصل لحل سلمي للصراع بين الحركة وبين الحكومة الأفغانية.

 

وبحسب ما نقلته وكالة (باجفاك) الأفغانية عن بيان صدر من الرئاسة الأفغانية تناول زيارة عبدالغني لمنطقة غني خيل في إقليم نانكارهار وهي معقل سابق للجماعات الإرهابية، "عرض الرئيس توفير مكان لطالبان لفتح مكتب في كابول، أو قندهار، أو نانكارهار، وطمأنهم بشأن توفير الأمن التام لهم كذلك".

 

وكرر الرئيس الافغاني، بحسب البيان، رفضه لفكرة تشكيل حكومة انتقالية في ظل وجوده..معربا عن أمله في أن تنتهي إراقة الدماء، التي استمرت لعقود في أفغانستان، بالوصول إلى السلام.

 

ووعد عبدالغني بإعادة بناء منازل شعب شينوارى التى دمرت خلال الصراع .. قائلا : "إن جماعات الانتفاضة العامة ستدعم فى المنطقة وكالة المخابرات.

 

ومن جهته .. قال شاه محمود ميخائيل محافظ نانكارهار : إنه سيولي اهتماماً متساوياً لجميع الدوائر ويعمل على تضييق الفجوة بين الحكومة والشعب من خلال الحكم الرشيد.

 


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