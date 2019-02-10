الحكومة تطلق استراتيجية وجائزة الابتكار فى الصناعة لتشجيع ريادة الأعمال

كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إطلاق "استراتيجية وجائزة الابتكار" والتى تستهدف تعزيز دور الابتكار فى تحسين تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة وزيادة قيمتها المضافة، وتشجيع ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب.

وقال إن القطاع الصناعى يعد أحد أهم القوى الدافعة للاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل للشباب حيث يستوعب نحو 30% من إجمالى القوى العاملة بما يقرب من 2.5 مليون عامل فى نحو 45 ألف منشأة صناعية، كما تمثل الصادرات الصناعية حوالى 60 % من إجمالى الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال احتفالية الإعلان عن "استراتيجية وجائزة الابتكار" والتى أعدتها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى ووكالة التعاون الألمانى " GIZ " واتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور ممثل عن السفارة الألمانية بالقاهرة وممثلى عدد من شركاء التنمية والجهات المعنية بالابتكار إلى جانب عدد من رجال القطاع الخاص.

وأكد نصار حرص الوزارة على تعزيز الابتكار فى القطاع الصناعى بما يسهم فى تعظيم دوره فى تحقيق النمو الاقصادى الشامل والمستدام، والارتقاء بجودة المنتجات المحلية ومن ثم زيادة تنافسيتها إقليميا ودوليا، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بملف الابتكار ودعم المبتكرين حيث كلف الرئيس الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وهو الأمر الذى يعكس حرص واهتمام الدولة المصرية بمواكبة المتغيرات العالمية ومسايرة التطور التكنولوجى فى كافة القطاعات.

وقال الوزير إن إطلاق "استراتيجية وجائزة الابتكار" يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية 2020 والتى تتضمن محورا رئيسيا حول التنمية الصناعية يضم مشروع "تنمية الابتكار وربط مخرجات البحث العلمى باحتياجات الصناعة" والهادف لتعزيز الاستفادة من الابتكار الصناعى فى مواجهة التحديات التى تواجه الصناعة للنهوض بالاقتصاد القومى، وزيادة تنافسية القطاع الصناعى، وتنمية ثقافة الابتكار وتشجيع الشباب ورواد الأعمال من المبتكرين لتنفيذ أفكارهم الابتكارية.

وأوضح نصار أن استراتيجية الابتكار فى الصناعة - والتى تم وضعها بالتعاون مع وكالة التعاون الألمانى من خلال مشروع تنمية القطاع الخاص - تضم 12 برنامجا مقسما إلى أربعة محاور رئيسية، تشمل تهيئة المناخ للابتكار والتطوير داخل المنشآت الصناعية، وتحسين الأطر التنظيمية لدعم وتشجيع الابتكار، وتسهيل الابتكار من خلال تعزيز التعاون بين الصناعة والبحث العلمى، فضلا عن زيادة فرص تسويق الابتكارات وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية بما يسهم فى تحقيق إنطلاقة كبيرة جديدة للاقتصاد المصرى تضع مصر فى مكانها المناسب على خريطة التنافسية العالمية.

وأضاف الوزير أن جائزة الابتكار تعد أحد العناصر الرئيسية لتنفيذ محاور الاستراتيجية لتشجيع الشركات الصناعية المصرية على تبنى فكر الابتكار، وتشجيع الأفكار الخلاقة لتنمية ودعم الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الجائزة تمثل ثمرة تعاون عدد كبير من جهات وزارة التجارة والصناعة تشمل مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، ومركز تحديث الصناعة، والكفاية الانتاجية، وهيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحول مجهودات الوزارة لتشجيع الابتكار، لفت نصار إلى إطلاق الوزارة لمشروع ربط البحث العلمى باحتياجات الصناعة بهدف تعزيز الاستفادة من مخرجات البحث العلمى والابتكار فى تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، وكذا مشروع (بوابة الابتكار- الموسم الأول) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والذى استهدف دعم مبدأ التوعية ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب خاصة طلاب التعليم الفنى والتدريب المهنى، لتغيير النظرة المجتمعية نحو هؤلاء الطلاب، مشيرا إلى أن المشروع قد شهد مشاركة 3 آلاف طالب وطالبة بـ1447 فكرة ابتكارية من جميع محافظات الجمهورية تضمنت ابتكارات جديدة فى مجالات الهندسة، والطاقة، والزراعة، والسياحة، والخدمات المجتمعية انتهت بفوز 10 مشاريع.

كما أشار الوزير إلى قيام الوزارة بإنشاء مكتب لنقل وتسويق التكنولوجيا (TICO) بتمويل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كجزء من شبكة المكاتب التى أنشأتها الأكاديمية والذى يعمل على تسويق الابتكارات التى تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية من خلال ربطها بالمتطلبات والاحتياجات ذات الأولوية بالقطاعات الصناعية المختلفة، لافتا إلى قيام المكتب بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل فى عدد من القطاعات الصناعية مثل قطاع الصناعات الغذائية ومواد البناء وذلك لعرض الابتكارات الناتجة عن المجتمع البحثى فى هذه القطاعات وبحث سبل تطبيقها داخل القطاع الصناعى.