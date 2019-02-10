"الجنايات" تستمع اليوم لمرافعة دفاع ضابط مكافحة المخدرات المتهم بالرشوة

كتب أحمد حسنى

تستمع الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مدبولى كساب، لمرافعة دفاع ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى اتهامه بالحصول على مليون و200 ألف جنيه رشوة مقابل الإفراج عن شحنات من المواد المخدرة المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية.

ويواجه "عماد الدين.ع" 53 عامًا تهمة تقاضى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته ينتهى بالإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية.

وتضم قائمة المتهمين، فى القضية رقم 529 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2017، المقيدة برقم 54 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2017، إضافة إلى "عماد الدين.ع" – 53 سنة – ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كلا من "موفق. ع" – 64 سنة – مالك ورئيس مجلس إدارة شركة للصناعات الدوائية والكيماوية، و"محمد.س" – 39 سنة – مدير مالى وشريك بذات الشركة.