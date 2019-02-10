الجمعيات الأهلية بالجيزة: مبادرة حياة كريمة وسام شرف لدورنا فى خدمة المجتمع

كتب سيد الخلفاوى

أكد عبد الله المقدم، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجيزة، أن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" تعد وسام شرف لدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وما تقوم به لمساعدة القرى والأسر الأكثر احتياجا بكل المحافظات.



وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجيزة، فى تصريحات خاصة، أن اتحاد الجمعيات يدرس الآن مع الجمعيات الاهلية الكبرى ومنظمات المجتمع المدنى، وضع خطة لحصر اللأماكن الأكثر احتياجا بمحافظ الجيزة، لبدء تطبيق مبادرة الرئيس.

وأشار المقدم إلى أن بعض الأماكن الأكثر احتياجا بمحافظة الجيزة تم حصر جزء منها خلال الفترة الماضية، من أجل تنظيم القوافل التنموية التى تم تنظيمها بالتنسيق بين محافظة الجيزة، متمثلة فى مديرية التضامن الاجتماعى.