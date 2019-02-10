الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل 4 دوائر جنائية لقاعة المحاكمات بطريق إسكندرية الصحراوى

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بنقل مقر انعقاد الدائرة 13 جنايات الجيزة، ومقرها الحالى محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، والدائرة 18 جنايات الجيزة ومقرها الحالى محكمة جنوب القاهرة بزينهم، والدائرة 21 جنايات الجيزة ومقرها الحالى محكمة 6 أكتوبر الإبتدائية، والدائرة 26 جنايات الجيزة ومقرها الحالى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، إلى قاعة المحكمات الجنائية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، بالكيلو 10 ونص بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

صدر هذا القرار بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية رقم 105 لسنة 1950 وتعديلاته.