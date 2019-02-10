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الثلاثاء المقبل.. زيارة نادرة لمذنب يعبر قرب الأرض بسرعة مذهلة

الأحد، 10 فبراير 2019 10:04 ص
الثلاثاء المقبل.. زيارة نادرة لمذنب يعبر قرب الأرض بسرعة مذهلة مذنب - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
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يستعد الراصدين للسماء فى الوطن العربى يوم الثلاثاء المقبل 12 فبراير 2019، لمتابعة زيارة نادرة للمذنب (إيواموتو -C/2018 Y1) إلى الجزء الداخلى للنظام الشمسى حيث سيعبر قرب الأرض بسرعة مذهلة 238.333 كيلومتر بالساعة من على مسافة 45 مليون كيلومتر فقط.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه تم اكتشاف المذنب (إيواموتو) فى ديسمبر 2018 بواسطة الفلكى اليابانى (ماساوكي إيواموتو) وهو قادم من خلف حزام كايبر من منطقة تبعد خمسة أضعاف المسافة التى تفصل الكوكب القزم بلوتو عن الشمس.
 
وأوضح التقرير أن المذنب يتحرك فى مدار بيضاوى الشكل للغاية (شديد الاستطالة) يجعله يستغرق 1371 سنه ليدور حول الشمس، لذلك فهو لا يزورنا كثيرا فقد كان آخر عبور له فى الجزء الداخلى للنظام الشمسى العام 648 ميلادى (غير مسجل)، ولن يتكرر من جديد حتى العام 3390 ميلادى لذلك فهذه فرصة نادرة لرؤية هذا المذنب.
 
وبحسب التقديرات فأن لمعان المذنب سيكون (+6.5) لذلك فهو غير مرئى للعين المجردة ولكنه رؤيته سهلة من خلال التلسكوب أو حتى من خلال المناظير فى الليالى المقبلة، حيث يعبر أمام مجموعة نجوم الأسد التى تشاهد فى سماء منتصف الليل فى هذا الوقت من السنه باتجاه الأفق الجنوبى.
 
وأشار التقرير إلى أنه من خلال التصوير الفلكى يظهر المذنب باللون الأخضر مما يدل على أنه يحتوى على السيانوجين وكربون ثانى الذرة وهما غازين يتوهجان باللون الأخضر عند تعرضهما لأشعة الشمس، لافتا إلى أن المذنبات لا يمكن أبدأ التنبؤ بسلوكها بشكل دقيق فيما يتعلق بمقدار لمعانها الظاهرى لذلك تخضع للراصد والمراقبة.
 
 

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