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التعليم: قرابة 300 ألف شخص سجلوا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأحد، 10 فبراير 2019 11:44 ص
التعليم: قرابة 300 ألف شخص سجلوا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قرابة 300 ألف خريج سجلوا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، منذ فتح باب التسجيل إلكترونيا على موقع الوزارة الخميس الماضى.
 
وفى السياق ذاته قالت مصادر لـ" اليوم السابع "، إن الوزارة مستمرة فى استقبال طلبات الراغبين فى التسجيل على المسابقة حتى أواخر الأسبوع الجارى، ثم يتم استقبال الأوراق وفرز الأسماء خلال الأسبوع المقبل، على أن تنتهى الوزارة من الإجراءات الخاصة بالمسابقة أواخر الشهر الجارى ليتسلموا العمل مارس المقبل. 
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت احتياجها لقرابة 60 ألف تخصص لسد العجز فى المدارس الحكومية.
 
 

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