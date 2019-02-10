video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 11:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تؤكد استقرار الدراسة وحضور كبير من الطلاب.. ولا شكاوى

الأحد، 10 فبراير 2019 10:20 ص
التعليم تؤكد استقرار الدراسة وحضور كبير من الطلاب.. ولا شكاوى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة فى يومها الثانى شهدت استقرار  وحضور كبير من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى المحافظات.
 
وفى السياق ذاته قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ل اليوم السابع "، إنه حتى الآن لم تتلقى غرفة عمليات الوزارة اية شكاوى من شأنها تعكير جو الدراسة أو حدوث مشكلات، لافتة إلى أن هناك جولات من قيادات التربية والتعليم فى الميدان بشكل متواصل. 
 
وأوضحت المصادر أن هناك تعليمات بتوفير الهدوء والأجواء المناسبة للطلاب وإزالة اى معوقات والتعامل مع المشكلات بشكل سريع مع إبلاغ الوزارة بكل ما يستجد على الساحة التعليمية فى المدارس والإدارات،  مؤكدة أن الوزارة تسعى لأن يكون التيرم الثانى أكثر انضباطا من الفصل الدراسي الأول. 
 
وأشارت إلى أن الدراسة بدأت فى الصفوف الأولى فى المدارس الرسمية والخاصة واليابانية وأيضا فى الصفوف الأخرى وكل مدير مديرية يتابع من خلال الجولات استقرار الدراسة.
 
وكانت المدارس استقبلت اليوم قرابة 22 مليون طالب وطالبة فى ثانى أيام الفصل الدراسي الثاني.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق الدراسة بالترم الثانى .. 22 مليون طالب ينتظمون اليوم بـ55 ألف مدرسة.."التعليم" تلزم المدارس بضوابط تسليم التابلت للطلاب.. وحظر تحصيل أى مبالغ مالية من أولياء الأمور وإعلان آليات سداد المصروفات الدراسية

"مد جسور المعرفة".. تاريخ طويل بين شعوب القارة السمراء فى التعليم.. بعثات مصرية لدول أفريقيا وإعارة معلمين سنويا لتبادل الخبرات يكشف القوة الناعمة بين الشعوب الواحدة.. و"التعليم" توسع الحديث عن أفريقيا بالمناهج

التربية والتعليم

بدء التيرم الثانى

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة