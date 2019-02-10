التعليم تؤكد استقرار الدراسة وحضور كبير من الطلاب.. ولا شكاوى

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة فى يومها الثانى شهدت استقرار وحضور كبير من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى المحافظات.

وفى السياق ذاته قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ل اليوم السابع "، إنه حتى الآن لم تتلقى غرفة عمليات الوزارة اية شكاوى من شأنها تعكير جو الدراسة أو حدوث مشكلات، لافتة إلى أن هناك جولات من قيادات التربية والتعليم فى الميدان بشكل متواصل.

وأوضحت المصادر أن هناك تعليمات بتوفير الهدوء والأجواء المناسبة للطلاب وإزالة اى معوقات والتعامل مع المشكلات بشكل سريع مع إبلاغ الوزارة بكل ما يستجد على الساحة التعليمية فى المدارس والإدارات، مؤكدة أن الوزارة تسعى لأن يكون التيرم الثانى أكثر انضباطا من الفصل الدراسي الأول.

وأشارت إلى أن الدراسة بدأت فى الصفوف الأولى فى المدارس الرسمية والخاصة واليابانية وأيضا فى الصفوف الأخرى وكل مدير مديرية يتابع من خلال الجولات استقرار الدراسة.

وكانت المدارس استقبلت اليوم قرابة 22 مليون طالب وطالبة فى ثانى أيام الفصل الدراسي الثاني.