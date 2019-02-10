التعليم بسوهاج تبدأ فى أعمال تنشيط 20 ألف تابلت مدرسى قبل تسليمه لطلاب ثانوى

سوهاج - محمود مقبول

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، فى الإجراءات الخاصة بتنشيط جهاز التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوى، وذلك ضمن منظومة تطوير التعليم الثانوى، وذلك عقب تسلم المديرية لـ 20 ألف تابلت مدرسى من بينها 18 ألف تابلت للطلاب، و2000 تابلت للمعلمين والموجهين المشرفين على المناهج التعليمية كلا فى تخصصه، وذلك داخل 11 إدارة تعليمية، هى طما وطهطا وجهية والمراغة وساقلته وسوهاج وأخميم والمنشأة وجرجا والبلينا ودار السلام".

ويعد جهاز التابلت الذى يتسلمه المعلم والإدارى، عهدة شخصية طوال فترة عمله بالتعليم الثانوى العام أو المديرية أو الإدارة دون تغيير طبيعة العمل، و لن يتم تسليم أى أجهزة لمعلمى التعليم الثانوى العام بالمدارس الخاصة نهائيًا.

وأن الفئات المستهدفه بالتابلت، هم طلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس الحكومية والخاصة، والعاملون بالمديريات التعليمية، من فئات (مدير ووكيل مديرية، مدير عام التعليم العام، وموجهو عموم المواد الدراسية الأساسية، ومدير مركز التطوير التكنولوجى، والعاملين بالإدارات التعليمية مدير عام الإدارة، وكيل الإدارة، مدير إدارة التعليم الثانوى، والموجهون الأوائل للمواد الدراسية الأساسية، وكدير مركز التطوير التكنولوجي، والعاملون بالمدارس الثانوية العامة الحكومية من الفئات: مدير ووكيل المدرسة وأخصائى التطوير التكنولوجى أو مسئول التطوير التكنولوجى بالمدرسة والمسئول عن غرفة المعلومات والشبكات الداخلية ومعلمى المواد الدراسية الأساسية.

وتلتزم الإدارات التعليمية بتوزيع عناوين وأرقام هاتف الوكيل المعتمد لأجهزة التابلت على جميع المستخدمين، وتتولى والإدارات التعليمية تشكيل لجنة دائمة خاصة بالإشراف على منظومة التعليم الجديدة، وتختص اللجان بكل ما يتعلق بتوزيع الأجهزة، وتسليمها، وما يستجد من أعمال، على أن تشكل برئاسة عضو من التوجيه المالى والإدارى وعضوية ممثلو إدارات الشئون القانونية، والتعليم الثانوى والتطوير التكنولوجى، والإحصاء وفى حال رد جهاز التابلت من الإدارى أو المعلم أو الطالب قبل نهاية فترة الضمان المقدرة بـ3 سنوات من تاريخ التشغيل، يلتزم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته، للتشغيل لباقى فترة الضمان المحددة، و لا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة، و فى حالة فقدان التابلت أو تلفه، يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان من جانب المستلم، سواء كان ادارى أو معلم أو طالب، ويلتزم الطالب بسداد مبلغ 4500 جنيه مصرى للإدارة التعليمية التابع لها، مع تسليمه جهازًا بديلًا، وولى الأمر والطالب يلتزمان بالتوقيع على نموذج لاستلام جهاز التابلت فى شكل إقرار يوقع عليه.

كما تلتزم المدرسة، بحفظ أصل هذا النموذج فى الملفات المحفوظة بالمدرسة، ويعتبر هذا النموذج عهدة ذات قيمة على المدرسة والعاملين بشئون الطلاب والمعلمين، و أى فقد للنموذج سيعرض المتسبب عنه للمسائلة تأديبيًا وجنائيًا ومدنيًا، و تتولى وحدة المعلومات بالمدرسة إعداد كشوف ببيانات الطلاب والمعلمين والإداريين المستلمين لأجهزة التابلت، ويوضح بالكشوف الرقم القومى والكود المسلسل لكل جهاز معتمدة من مدير المدرسة، مع إدخال البيانات على الموقع المخصص للمدرسة بالتنسيق مع قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية والمديرية.