"البيئة": رصد بيئى لمياه نهر النيل بأسوان عاصمة الشباب الأفريقى 2019

بدأت وزارة البيئة اليوم الأحد تنفيذ خطة لرصد مياه نهر النيل بمحافظة أسوان بداية من بحيرة ناصر (القطاع الشمالى)، وذلك فى إطار خطة وزارة البيئة للحفاظ على سلامة وجودة المياه ببحيرة ناصر التى تمثل البنك المائي لمصر وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبمشاركة معامل وزارة الصحة.

خلال عملية الرصد تم أخذ عينات مياه من نقاط الصرف النهائى على نهر النيل والخاصة بمصانع السكر بقوص ونجع حمادى بمحافظة قنا وجارى استكمال القياسات البيئية بمعامل الرصد البيئي لنوعية المياه بفرع أسوان لإعداد التقرير النهائى.