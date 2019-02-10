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البيئة تنتهى من ربط مدخنتى محطة إنتاج كهرباء سيدى كرير بمنظومة الرصد الإلكترونى

الأحد، 10 فبراير 2019 03:32 م
البيئة تنتهى من ربط مدخنتى محطة إنتاج كهرباء سيدى كرير بمنظومة الرصد الإلكترونى منظومة الرصد الذاتي لإنبعاثات مدخنتي وحدتي إنتاج الكهرباء
كتبت آية دعبس
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أعلنت وزارة البيئة الانتهاء من إجراءات الربط الإلكترونى  لمنظومة الرصد الذاتى لانبعاثات  مدخنتى وحدتى إنتاج  الكهرباء 5  و6 الخاصة بمحطة إنتاج كهرباء سيدى كرير التابع لشركة غرب الدلتا لإنتاج  الكهرباء حيث تشمل المنظومة أجهزة رصد ( أكاسيد النيتروجين - ثاني أكسيد الكبريت  - أول أكسيد الكربون - الإكسجين ) وتم مراجعة القراءات وكانت متطابقة ، وتم مراجعة مدى القياس لكافة الأجهزة، وأيضا تم التأكد  من أن  عملية الإتصال  بين مجمع البيانات وقاعدة بيانات جهاز شئون البيئة تعمل بصورة سليمة، و تنفيذ برنامج تأكيد جودة البيانات لجميع أجهزة الرصد وتبين أنها تعمل وفق الأسس والقواعد الموضوعة من جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن.
 
  وبهذا  وصل عدد المداخن المتصلة بالشبكة القومية  لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 257 مدخنة تمثل 62 منشأة صناعية على مستوى الجمهورية.
 
يأتى ذلك  فى إطار  خطة وزارة البيئة لضم الصناعات الكبرى الموجودة على مستوى الجمهورية للشبكة القومية  والعمل على توافق تلك المنشأت مع متطلبات  قانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 ولائحته التنفيذية والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 .
 
منظومة الرصد الذاتي لإنبعاثات مدخنتي وحدتي إنتاج الكهرباء (1)
منظومة الرصد الذاتي لإنبعاثات مدخنتي وحدتي إنتاج الكهرباء (1)

منظومة الرصد الذاتي لإنبعاثات مدخنتي وحدتي إنتاج الكهرباء (2)
منظومة الرصد الذاتي لإنبعاثات مدخنتي وحدتي إنتاج الكهرباء (2)

منظومة الرصد الذاتي لإنبعاثات مدخنتي وحدتي إنتاج الكهرباء (3)
منظومة الرصد الذاتي لإنبعاثات مدخنتي وحدتي إنتاج الكهرباء (3)

منظومة الرصد الذاتي لإنبعاثات مدخنتي وحدتي إنتاج الكهرباء (4)
منظومة الرصد الذاتي لإنبعاثات مدخنتي وحدتي إنتاج الكهرباء (4)

 


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