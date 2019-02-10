وشدد البرلمان - في ختام جلسة الاستماع، التى عقدها اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب - على ضرورة استفادة المجتمع الدولى من جهود وإمكانيات ومبادرات جمهورية السودان إقليميا ودوليا لمواجهة الظواهر التى تهدد الأمن الإقليمى والدولي، ولاسيما وأن الموقع الجغرافي للسودان والأدوار السياسية والأمنية التى يلعبها في المنطقة العربية والأفريقية تعزز من جهوده الحثيثة في إطار المحافظة على السلم والأمن في محيطه الإقليمى والعالمي.

وأعلن الموقعون، في بيان، دعم رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، والتضامن مع جمهورية السودان في مطلبه العادل وفق الحجج والأسانيد القانونية التى تثبت أحقيته في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. مطالبين الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأشار البيان إلى تنفيذ السودان لكامل التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان، بجانب جهوده في إقرار منظومة القوانين الكفيلة بمكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت إلى إشادة وزارة الخارجية الأمريكية بجدية جهود السودان وتعاونها في مجال محاربة الإرهاب، والتى شملت سن القوانين والتشريعات الداخلية والمصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ورفع مستوى التعاون مع المجتمع الدولى لمجابهة خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وغيرها من جهود أخرى.