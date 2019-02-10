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البدء في تطوير ورفع كفاءة ميدان الجعافرة بمركز ومدينة اطسا بالفيوم

الأحد، 10 فبراير 2019 09:41 م
البدء في تطوير ورفع كفاءة ميدان الجعافرة بمركز ومدينة اطسا بالفيوم أعمال تطوير
الفيوم رباب الجالى
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أعلن الدكتور بسام احمد عزام  ،رئيس مركز ومدينة اطسا ، بدء  أعمال تطوير وتجميل ميدان الجعافرة بمدينة اطسا ، وتشمل أعمال التطوير دهان أعمدة الانارة والحوائط المحيطة بالميدان، وترميم الأرصفة ودهان البلدورات وصيانة كشافات الإنارة وذلك فى إطار خطة المحافظة والمركز للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين.
 
وأوضح عزام ،أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا قد بدأت فى أعمال تطوير الميدان بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمنيه الحيط ، وسيتم أيضا تطوير ميدان أبوالنور، التابع للوحدة المحلية بشدموه بالتزامن مع تطوير وتجميل ورفع كفاءة ميدان الجعافرة ، تحت اشراف عبدالتواب نصر،  نائب رئيس المركز لشئون القرى ومحسن عبدالباقى سكرتير عام المركز و ربيع عبدالكريم أبوجليل رئيس الوحدة المحلية بمنيه الحيط .
ووجه رئيس مركز ومدينة اطسا ، بالتنسيق مع مسئولي الكهرباء والطرق للعمل على تقديم كافة الخدمات لرفع كفاءة وتجميل الميادين التي سيتم تطويرها .وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد ابراهيم، محافظ الفيوم بتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.

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