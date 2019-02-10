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الاتحاد الإفريقى يطلق ورشة عمل لقياس دور المرأة فى السلام والأمن

الأحد، 10 فبراير 2019 08:37 ص
الاتحاد الإفريقى يطلق ورشة عمل لقياس دور المرأة فى السلام والأمن الاتحاد الأفريقى ـ صورة أرشيفية
أديس أبابا (أ ش أ)
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يطلق الاتحاد الإفريقى فعاليات ورشة عمل فى وقت لاحق اليوم الأحد، لقياس دور المرأة فى السلام والأمن.

وذكر بيان نشره الاتحاد الأفريقى- على موقعه الإلكترونى الرسمى- أن مجلس الأمن الدولى اعتمد فى عام 2000 القرار رقم 1325. ويهدف القرار بشكل خاص إلى تعزيز دور المرأة فى عملية السلام والأجندة الأمنية.

وتابع البيان أن الاتحاد الإفريقى هو أول منظمة إقليمية تقوم بتعيين مبعوث خاص معنى بالسلام والأمن من أجل تسهيل تنفيذ القرار فى الدول الأعضاء.

وعمل مكتب المبعوث الخاص بشكل وثيق مع الدول الأعضاء وبالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لتنفيذ أجندته على مدى السنوات الأربع الماضية.

وحتى الآن، وضعت 23 دولة عضوا خطة عمل وطنية نحو تنفيذ جدول أعمال "المرأة والسلام والأمن" خاصة أن أفريقيا تقود أى قارة آخرى بعدد البلدان التى اعتمدت خطة العمل الوطنية...وفقا للبيان.

وقد حققت المنظمة القارية، وهى مفوضية الاتحاد الإفريقى، من خلال مجلس السلام والأمن التابع لها، علامة بارزة آخرى فى تنفيذ وضمان دور المرأة فى جدول أعمال السلام والأمن. وفى مايو 2018، قدم مكتب المبعوث الخاص إطارًا للنتائج القارية إلى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقى، والذى اعتمده المجلس بدوره.

 


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