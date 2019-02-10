الإعدام شنقًا لعاطلين قتلا سائق "توك توك" لسرقته بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقًا لعاطلين، لقتلهما سائق توك توك بغرض سرقة دراجته البخارية بالإكراه.

وصدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 34847 لسنة 2015، جنايات منيا القمح، ليوم 31 مارس 2015، عندما تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية ، إخطار من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة "محمود عبدالعزيز فوزي" سائق توك توك، مقيم بكفر شلشلمون، ملقى بمدخل عزبة بدوي.

وتوصلت تحريات المباحث، برئاسة الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث منيا القمح، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "محمود ص ح" 18 سنة، مقيم بقرية شلشلمون، و"عبادة ع م" 18 سنة، مقيم بقرية شلشلمون، و4 آخرين، حيث قتلوا المجنى عليه بطلق نارى من اسلحة كانت بحوزتهم.

تم ضبط المتهمين، وبالعرض على نيابة بلبيس العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى جنايات الزقازيق، التى أصدرت قرارها المتقدم.