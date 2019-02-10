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الإعدام شنقا لمحمد سمير خط الشرقية فى قضية قتل عمد

الأحد، 10 فبراير 2019 04:21 م
الإعدام شنقا لمحمد سمير خط الشرقية فى قضية قتل عمد اعدام
الشرقية- فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بالإعدام شنقا لمحمد سمير أبو المجد الملقب بخط الشرقية، في قضية قتل عمد.
 
 
صدر الحكم، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.
 
 
تعود أحداث القضية رقم 21233 لسنة 2016، جنايات منيا القمح، ليوم 20 مايو، المتهم فيها "محمد سمير أبو المجد" مقيم كفر موسى منيا القمح، بقتل "السيد أمين أحمد" بقصد سرقته بالإكراه.
 
 
وتبين من تحريات المقدم محمود جمال، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، والرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح، أن المتهم محمد سمير أبو المجد من العناصر شديدة الخطورة، وقام بعد ثورة يناير بترويع المواطنين وسرقتهم بالإكراه، وتم إحالة المتهم للنيابة العامة التى أحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التى قضت بإعدامه، وسبق وأن تم الحكم على المتهم فى عدد من القضايا بأحكام تصل للسجن 91 سنة.
 
 

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