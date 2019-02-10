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الإحصاء: تراجع معدل التضخم إلى 12.2% خلال يناير 2019

الأحد، 10 فبراير 2019 08:55 ص
الإحصاء: تراجع معدل التضخم إلى 12.2% خلال يناير 2019 الجهاز المركزى للإحصاء
كتبت- هبة حسام
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كشفت نشرة الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية الصادرة عن جهاز الإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يناير 2019، ليسجل 12.2%، مقابل 17% خلال شهر يناير 2018.

 

وأظهرت بيانات النشرة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية، بلغ على مستوى الجمهورية 298.8 نقطة، مقابل 296.5 نقطة فى ديسمبر 2018 بارتفاع بلغت نسبته 0.8%.

 

وبحسب بيان لجهاز الإحصاء، صادر اليوم الأحد، ترجع أسباب الارتفاع فى معدل التضخم على المستوى الشهرى لشهر يناير 2019، مقارنة بالشهر السابق له مباشرة، إلى ارتفاع أسعار مجمـوعة الخضــروات بنسبة (3.9%)، وزيادة أسعار مجمـوعة الحبوب والخبز بنسـبة (1.8%).

 

كما أظهرت بيانات النشرة الإحصائية، أنه على مستوى الحضر، بلغ معدل التضخم السنوى لشهر يناير 2019 نسبة 12.7%، وهو ما شكل ارتفاعا، مقارنة بمعدل التضخم السنوى بالمدن خلال شهر ديسمبر 2018، والذى سجل 12%.

 

وعلى المستوى الشهرى، تراجع معدل التضخم بالمدن، بعدما سجل الرقم القياسى العام لأسعار السلع الاستهلاكية 290.7 نقطة، مقابل 296.5 نقطة فى شهر ديسمبر 2018، بانخفاض 0.6%.

 

وفى الريف، بلغ معدل التضخم السنوى لشهر يناير 2019 نسبة 11.6%، مقابل 10.2%معدل التضخم السنوى لشهر ديسمبر الماضى، فيما بلغ على المستوى الشهرى 308.5 نقطة مقابل 305.6 نقطة، بارتفاع بلغت نسبته 0.9%.

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