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الإبن العاق يحرق منزل والدته بسبب خلافات عائلية والمحكمة تسجنه 3 سنوات

الأحد، 10 فبراير 2019 12:21 م
الإبن العاق يحرق منزل والدته بسبب خلافات عائلية والمحكمة تسجنه 3 سنوات حريق شقة-أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عامل يومية، بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامه بإضرام النيران بمنزل والدته، بسبب خلافات عائلية سابقة فى منطقة إمبابة،
صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى وإبراهيم لملوم . 
 
وجاء فى أمر الاحالة أن المتهم أحمد حامد، 41 سنة، عامل يومية، أضرم النيران عمدا فى الشقة السكنية ملك المجنى عليها بثينة وطنى "والدته"، بأن سكب مادة معجلة للاشتعال "جازولين" وأضرم فيه النيران مما تسبب فى حرق جزء كبير من الشقة. 
 
وأشار أمر الاحالة إلى أن المتهم ابن المجنى عليها وحدثت بينهما خلافات عائلية، توجه على إثرها المتهم إلى منزل والدته، وهددها بإضرام النيران بمسكنها، وبالفعل احضر مادة "الجازولين" وسكب كمية كبيرة على أرضية مدخل المنزل، وأمام غرفه المجنى عليها، وأضرم فيها النيران، مما تسبب فى حرق المنزل. 
 
كان قسم شرطة إمبابة، قد تلقى بلاغا من المجنى عليها، يفيد بقيام نجلها أحمد حامد محمد، بإضرام النيران بمسكنها، وبالانتقال إلى مكان الواقعة ثبت صحتها، وتم ضبط المتهم، وبسواله اقر بارتكاب الواقعة. 

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