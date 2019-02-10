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الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأحد، 10 فبراير 2019 11:30 ص
الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات حالة الطقس - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 18 والصغرى 10 درجات، والسويس العظمى 19 والصغرى 9 درجات، والأقصر العظمى 21 والصغرى 10 درجات، والأسكندرية العظمى 18 والصغرى 8 درجات، ودمياط العظمى 18 والصغرى 11 درجة، وشرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 13 درجة.
 
 

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