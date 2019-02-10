الأرصاد: الطقس مستقر بكافة أنحاء الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة

كتب محمود راغب

كشف الدكتور محمود شاهين وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن الأجواء ستكون مستقرة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على كافة الأنحاء بالجمهورية، وتكون درجات الحرارة فى معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا التوقيت من السنة.

وأضاف وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك توقعات اليوم الأحد بفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تصل للقاهرة وتكون خفيفة، لافتا إلى أنه من المتوقع خلال الـ72 ساعة المقبلة هدوءا فى نشاط الرياح وانحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية بداية من الاثنين المقبل.

ووجه وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، عددا من النصائح للمواطنين خاصة التلاميذ بالمدارس وطلاب الجامعات بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء فى الصباح الباكر، فضلا عن توخى الحذر من الشبورة المائية للسائقين خلال التوجه للمدارس والجامعات، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.