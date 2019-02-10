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مع عودة الدراسة..

اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد لتلاميذ المدارس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأحد، 10 فبراير 2019 04:00 م
اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد لتلاميذ المدارس خلال الـ72 ساعة المقبلة نزول الشبورة على الطرق - أرشيفية
كتب محمود راغب
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حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية متوقع أن تشهدها البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة تزامنا مع استئناف الدراسة، مع استمرار فرص تكون الشبورة الكثيفة على الطرق خاصة على الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، مع استمرار برودة الأجواء خاصة فى الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتـأخرة من الليل وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

 

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس تزامنا مع عودة المدارس ونصائح هيئة الأرصاد للمواطنين خلال الـ 72 ساعة المقبلة:

 

 

1-  الأجواء ستكون مستقرة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على كافة الأنحاء بالجمهورية

 

2-  تكون درجات الحرارة فى معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا التوقيت من السنة

 

3-  هدوء فى نشاط الرياح خلال الـ 72 ساعة المقبلة

 

4- اقتصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية بداية من الإثنين المقبل

 

5-  يسود طقس مائل للبرودة على السواحل والوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد

 

6-  الطقس يكون مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا

 

7-  تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد

 

8-  تتكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية

 

9-  الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك

 

10-  نصائح للتلاميذ بالمدارس وطلاب الجامعات بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء فى الصباح الباكر

 

11- توخى الحذر من الشبورة المائية للسائقين خلال التوجه للمدارس والجامعات خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية

 


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