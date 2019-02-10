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اعترفات لصى مصر القديمة: سرقنا "التاكسى" بهدف مساومة مالكه

الأحد، 10 فبراير 2019 12:00 ص
اعترفات لصى مصر القديمة: سرقنا "التاكسى" بهدف مساومة مالكه تاكسى - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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اعترف عاطلان بتفاصيل سرقتهما سيارة "تاكسى"، من قائدها بالإكراه، فقالا إنهما هدداه بسلاح أبيض "مطواه" واستوليا منه على الهاتف المحمول عازمين على مساومته لدفع مبلغ مالى مقابل استرداد السيارة.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من سائق سيارة تاكسى مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة أفاد فيه بأنه حال قيادته للسيارة ملك والده، بشارع اللبينى فى منطقة الهرم بالجيزة، ركب معه شخصان لتوصيلهما إلى أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم مصر القديمة، وفور وصولهم لمنطقة سلم الجبس عزبة خيرالله، استوليا على السيارة وهاتفه المحمول تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة".

وأكد الضحية أنه حال مقاومته أحدثا إصابته بأماكن متفرقة، وفى وقتٍ لاحق تواصلا مع أحد أقاربه من خلال رقمه المسجل على هاتفه المستولى عليه وساوماه على دفع 30 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة.

بإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة كلا من "ع.م" 23 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، مطلوب حبسه 3 سنوات فى قضية "سرقة" و"م.م" 23 سنة عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، سبق اتهامه فى قضية "ضرب".

بتقنين الإجراءات ألقت الشرطة القبض على المتهمين، وبحوزتهما "فرد خرطوش و4 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض "مطواة" والهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهتهما اعترف اللصان بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما ضبط رجال المباحث السيارة، وحرروا المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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