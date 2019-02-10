اضبط مخالفة.. تعطل نافورة ميدان مركز قوص بمحافظة قنا نتيجة الإهمال

قنا - وائل محمد

رصدت كاميرا اليوم السابع حالة الإهمال التى تشهدها نافورة ميدان مركز قوص، وعدد من الجدريات، وذلك نتيجة عدم وجود صيانة دورية حتى أصبحت لا تعمل نهائيا، خاصة بعد فشل مجلس المدينة فى الحفاظ على النافورة والتى تحولت لمقلب قمامة، ومكان للباعة المتجولين.

وقال محمد حسان أحد أهالى مركز قوص: إلقاء المواطنين القمامة بجوار النافورات أصبح عادة شبه يومية، وذلك بسبب أن المجلس لا يراقب أعمال الصيانة.

وعلق أحمد جمال من سكان ميدان مركز قوص، أن النافورات والجدريات تحولت من مشهد جميل يزين المدينة إلى مشهد سيئ، خاصة انتشار القمامة والأوبئة والذباب والكلاب الضالة بسبب توقفها نتيجة الأعطال التى حدثت بالماتور.