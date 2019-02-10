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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بقطاع التكنولوجيا

الأحد، 10 فبراير 2019 02:45 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بقطاع التكنولوجيا بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاع التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية.
  
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% رابحاً عدد 5.35 نقطة ليغلق عند مستوى 5204.99 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% رابحاً عدد 2.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5442.18 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% رابحاً عدد 11.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4773.74 نقطة.
  
وجرى التداول بختام التعاملات على 98 مليون سهم بقيمة 17.1 مليون دينار كويتى عبر 3837 صفقة.
 
 
وارتفعت 9 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.61%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.69% ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.82%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.46%.
 
وجاء سهم "مراكز" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10.53%، تليه مينا بنسبة 7.42%، ثم العقارية بنسبة 7.41%، فيما تصدر سهم "المدن" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.93% ثم أولى تكافل بنسبة 8.69%، ثم الخليجى بنسبة 5.51%.
 

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