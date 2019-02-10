ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بقطاع التكنولوجيا

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاع التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% رابحاً عدد 5.35 نقطة ليغلق عند مستوى 5204.99 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% رابحاً عدد 2.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5442.18 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% رابحاً عدد 11.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4773.74 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 98 مليون سهم بقيمة 17.1 مليون دينار كويتى عبر 3837 صفقة.

وارتفعت 9 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.61%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.69% ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.82%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.46%.

وجاء سهم "مراكز" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10.53%، تليه مينا بنسبة 7.42%، ثم العقارية بنسبة 7.41%، فيما تصدر سهم "المدن" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.93% ثم أولى تكافل بنسبة 8.69%، ثم الخليجى بنسبة 5.51%.